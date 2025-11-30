Алиханов рассказал о среднем возрасте легковых автомобилей в России

Показатель составляет 16 лет, отметил глава Минпромторга

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 16 лет, в целом по всем транспортным средствам - 19 лет, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Читайте также

Утилизационный сбор в РФ. Новые правила расчета и перенос сроков

"Таможенный тариф после вступления во Всемирную торговую организацию сложился таким образом, что ввоз поддержанного авто становился сильно выгоднее, чем ввоз нового авто, имею в виду до трех лет. И это настолько деформировало в какой-то момент рынок, что мы никак не могли выйти и до сих пор не вышли на устойчивое омоложение парка. Средний возраст автомобилей 19 лет в целом, 16 лет по легковым. Это очень плохой показатель. И особенности таможенного тарифа, они закрепляли, даже усиливали процессы не обновления, не омоложения парка", - сказал он.

Как надеется Минпромторг РФ, новый утильсбор в отношении автомобилей с двигателем со 160 л. с. и выше позволит омолодить автопарк.