Алиханов: корректировка утильсбора слабо влияет на цену отечественных машин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Корректировка расчета утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на цены отечественных автомобилей, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"В части доступности официальных автомобилей мы тоже всегда говорим и гарантируем, что корректировки утилизационного сбора не оказывают существенного влияния на стоимость именно отечественных автомобилей", - сказал он.

Он отметил, что доля российских автомобилей на рынке РФ в 2024 году составляла 44%, а по итогам 10 месяцев 2025 года - уже 55%.

"И в новой стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, наша задача вернуться на докризисные, досанкционные показатели. Ставим цель, пока обозначили себе 80% к 2035 году вернуть долю на рынке для тех автомобилей, которые производятся в нашей стране", - добавил Алиханов.