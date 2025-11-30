В Минпромторге рассказали, что больше всего влияет на цены автомобилей

Глава министерства Антон Алиханов отметил, что на стоимость транспортных средств влияют волатильность курсов валюты, затраты на логистику и ставка автокредитования

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Большее влияние на стоимость автомобилей оказывают волатильность курсов валюты, затраты на логистику и ставка автокредитования, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Что касается влияния на цены, то мы внимательно анализировали и анализируем влияние наших решений в части индексации утильсбора на доступность автомобилей для граждан. Видим, что во многом на колебания стоимости оказывают не всегда суммы утильсбора, а волатильность курсов валюты, затраты на логистику, ну и, конечно, очень существенную роль играет ставка автокредитования", - сказал он.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Базовая ставка утильсбора теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.