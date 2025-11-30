Алиханов рассказал, что стимулирует иностранцев локализовывать выпуск авто в РФ

Сбалансировано выстроенные барьеры для доступа на рынок помогают привлекать иностранные инвестиции, отметил глава Минпромторга РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбалансировано выстроенные барьеры для доступа на рынок дополнительно стимулируют иностранных партнеров локализовывать производство автомобилей в России. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы также поняли, что для привлечения иностранных инвестиций нам необходимо правильно, сбалансировано выстроить барьеры доступа на рынок для того, чтобы дополнительно простимулировать приходы на наши площадки", - сказал министр.

"Мы утвердили в прошлом году, в том числе индексацию, достаточно существенную, утилизационного сбора, но самое главное, утвердили ее поэтапную ежегодную индексацию до 2030 года, что формирует, у тех, кто это повышение принял, инвестиционное решение, устойчивое понимание того, как они должны реализовывать инвестиции, и в чем преимущество локализации автомобилей на территории России по сравнению с прямым импортом", - отметил он.

Так, по его словам, калужская и питерская площадки были запущены компанией АГР как раз после решения по индексации утильсбора.

"В этом смысле, хочешь инвестиции - строй барьеры. Это очередное подтверждение вот этой максимы", - подчеркнул Алиханов.