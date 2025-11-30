Эксперт Черноусов: в РФ цена самых популярных автомобилей за год снизилась на 6%

Среди подешевевших марок директор по продажам ГК "Рольф" отметил Belgee X50 и Solaris HC

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Стоимость наиболее востребованных моделей авто на российском рынке в 2025 году за год сократилась в среднем на 6%. Об этом сообщил журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов.

"Если говорить о конкретных цифрах, то топ-10 наших брендов, которые входят в наш портфель, топ-10 моделей, в среднем в этом году подешевели на 6%", - сказал он.

По словам Черноусова, в 2024 году автомобиль Belgee X50 стоил в среднем 2,025 млн рублей, тогда как сейчас его цена составляет порядка 1,819 млн рублей - в среднем по 2025 году. Он подчеркнул, что, таким образом, сокращение цены составило более 200 тыс. рублей - 10% от цены модели.

"Еще один яркий пример это Solaris HC. Средняя цена в прошлом году была 2, 584 млн. Сейчас соответственно 2,372 млн - [снижение] также больше 200 тыс. рублей, в этом случае это составляет 8% от стоимости", - заключил он.