Алиханов: для ввоза машин физлицами сформировались искусственные преимущества

Глава Минпромторга отметил, что структура импорта значительно изменилась, что стало показателем ухода рынка в "серый" сегмент

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Искусственные преимущества сформировались для ввоза в Россию автомобилей физическими лицами по сравнению с официальным импортом. Доля ввоза частными лицами к концу III квартала превысила 76%, что стало показателем ухода рынка в "серый" с неуплатой необходимых налоговых платежей, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы видим, что сформировались искусственные преимущества для ввоза физическими лицами по сравнению с ввозом официальным рынком и дилерами. Если в третьем квартале 2024 года у нас доля ввоза частными лицами была примерно 37% от общего объема импорта новых автомобилей, то по итогам третьего квартала текущего года этот показатель вырос выше 76%", - сказал он.

Таким образом, структура импорта значительно изменилась, что стало показателем ухода рынка в "серый", не цивилизованный сегмент, в котором участники пренебрегают уплатой положенных налоговых платежей, отметил министр. Это также стало предпосылкой к формированию нового расчета утилизационного сбора.

Согласно презентации министра, в I квартале 2025 года в страну было ввезено физлицами 79,7 тыс. автомобилей, юрлицами - 59,8 тыс. Уже во втором квартале показатель составил 142 тыс. и 46,6 тыс. соответственно. А в третьем квартале физлица ввезли уже 179,6 тыс. машин, в то время как юрлица - 57,6 тыс. Таким образом, доля ввоза с 57% в первом квартале увеличилась до 76% в третьем.