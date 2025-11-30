РФ расширила перечень запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

В список вошли некоторые материалы для электронно-оптической аппаратуры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ включило несколько материалов для электронно-оптической аппаратуры в перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. Решение принято для предотвращения их использование в интересах ВСУ, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Под запрет попали восемь химических соединений и материалов: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия, фосфид галлия, обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

Данные материалы, как отмечается в пояснительной записке, "крайне востребованы при производстве электронно-оптической аппаратуры военного назначения (средства наведения, приборы ночного видения и так далее - прим. ТАСС), применяемой в том числе украинскими вооруженными силами в зоне СВО".

При этом недружественные государства предпринимают усилия "по сокрытию реальных целей использования приобретаемой в РФ продукции для производства электронно-оптической аппаратуры военного назначения, в которой остро нуждается киевский режим". В материалах к постановлению подчеркивается, что его принятие направлено на защиту национальных интересов России и обеспечение ее безопасности, в том числе с учетом проведения СВО.

Перечень отдельных видов товаров, которые запрещено вывозить из России в недружественные страны, был сформирован в марте 2022 года и с тех пор неоднократно расширялся.