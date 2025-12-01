"Спикател": в России выросло число кибератак на бизнес на 38% за год

Количество инцидентов составило около 18 тыс., сообщили в компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число кибератак - так успешных, так и отраженных - на российские компании с января по ноябрь 2025 года составило порядка 18 тыс. Об этом сообщили ТАСС в компании "Спикател" (предоставляет облачные сервисы и решения в области ИБ).

Число нападений выросло на 38% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Больше всего в 2025 году атаковали промышленность (32%), телеком (28%), ИТ-сектор (15%) и финсектор (12%). Другие сферы из топовых - область medtech (7%) и ретейл (6% атак). Статистика была получена на основе данных 600 компаний-клиентов.

В 20% случаев после успешных атак были серьезные последствия, в том числе финансовые потери и длительные сбои в операционной деятельности. Для некоторых компаний, отмечают составители аналитики, после атак были серьезные последствия по обоим критериям.

12% атак были нацелены на подрядчиков самих компаний или проводились через эксплуатацию брешей, другие 12% начинались с фишинга и методов социальной инженерии. Основной пласт - DDoS, а также сложные, целевые и одновременно долгие атаки (вместе - 43%). В 33% случаев специалисты зафиксировали вредоносное ПО для шифрования данных с целью выкупа.

На основе отдельного опроса 130 компаний из промышленности выяснилось, что 46% за 11 месяцев подверглись кибератакам. Под промышленностью "Спикател" понимает ТЭК, металлургию, машиностроение, нефтегаз, а также химическую, добывающую и строительную отрасли.