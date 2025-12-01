Guardian: в Ирландии массово закрываются пабы из-за кризиса и падения спроса

Перестали работать более 2 тыс. заведений с 2005 года на фоне высоких налогов, законодательного ограничения вождения в нетрезвом виде, роста цен на недвижимость и снижения потребления алкоголя, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© Peter Macdiarmid/ Getty Images

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. пабов закрылись в Ирландии с 2005 года из-за высоких налогов, законодательного ограничения вождения в нетрезвом виде, роста цен на недвижимость и снижения потребления алкоголя. Об этом 30 ноября сообщила газета The Guardian.

По ее информации, ирландские пабы исчезают из сельской местности страны, а многие заведения борются за выживание в столице региона Дублине. С 2005 года в Ирландии каждый год закрывалось в среднем 112 пабов, за 20 лет количество закрытых заведений превысило 2 тыс., что составляет четверть количества всех пабов на территории страны.

Отмечается, что пабы остаются важной частью культуры Ирландии, фигурируя в фильмах и книгах, привлекая туристов. Однако тренд на снижение количества таких заведений наблюдается по всему миру, в том числе в Великобритании, в большей части Европы и Азии.