Оверчук: товарооборот РФ и Монголии в 2025 году приблизился к $2 млрд
ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Монголии за девять месяцев 2025 года вырос почти на 5% и приблизился к отметке в $2 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, открывая переговоры с первым вице-премьером Монголии, министром экономики и развития страны Жадамбыном Энхбаяром на полях первого Форума регионов России и Монголии.
Оверчук отметил, что Монголия является важным торговым партнером России. "Товарооборот растет. Он вырос на 17,8% по итогам 2024 года. За девять месяцев текущего года - почти пятипроцентный рост. В целом мы приближаемся к $2 млрд взаимной торговли", - сказал он.
В 2020 году, по словам Оверчука, торговля составляла $1,4 млрд. "У нас есть возможность приумножить нынешние показатели. Прежде всего мы видим потенциал в увеличении поставок из Монголии ваших традиционных товаров - шерсти, кашемира, кожи, мяса", - добавил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия в духе отношений стратегического партнерства, в том числе обеспечивает энергетическую безопасность Монголии. "На долю этой категории товаров приходится свыше 70% российского экспорта", - уточнил Оверчук.
Первый Форум регионов России и Монголии проходит в Иркутске 1-2 декабря. В рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года.