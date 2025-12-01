Оверчук: товарооборот РФ и Монголии в 2025 году приблизился к $2 млрд

Показатель вырос почти на 5%, заявил вице-премьер России

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук (справа) © Карина Горшкова/ ТАСС

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Монголии за девять месяцев 2025 года вырос почти на 5% и приблизился к отметке в $2 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, открывая переговоры с первым вице-премьером Монголии, министром экономики и развития страны Жадамбыном Энхбаяром на полях первого Форума регионов России и Монголии.

Оверчук отметил, что Монголия является важным торговым партнером России. "Товарооборот растет. Он вырос на 17,8% по итогам 2024 года. За девять месяцев текущего года - почти пятипроцентный рост. В целом мы приближаемся к $2 млрд взаимной торговли", - сказал он.

В 2020 году, по словам Оверчука, торговля составляла $1,4 млрд. "У нас есть возможность приумножить нынешние показатели. Прежде всего мы видим потенциал в увеличении поставок из Монголии ваших традиционных товаров - шерсти, кашемира, кожи, мяса", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия в духе отношений стратегического партнерства, в том числе обеспечивает энергетическую безопасность Монголии. "На долю этой категории товаров приходится свыше 70% российского экспорта", - уточнил Оверчук.

Первый Форум регионов России и Монголии проходит в Иркутске 1-2 декабря. В рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года.