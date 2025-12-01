В Казани "Яндекс" запустил роботов-доставщиков

Они работают в дарксторе "Лавки" на Спартаковской улице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" запустил в Казани роботизированную доставку, роботы появились в центре города и в Вахитовском районе. Об этом сообщили в компании.

"В будущем роботы будут приезжать и к жителям других районов: "Яндекс" развивает этот проект вместе с Минцифры Республики Татарстан и исполнительным комитетом Казани", - говорится в сообщении.

Роботы-доставщики работают в дарксторе "Лавки" на Спартаковской улице. В декабре возможность заказать доставку роботом появится и у тех, кто проживает в окрестностях улицы Маяковского. За 2026 год "Яндекс" планирует довести количество казанских дарксторов с роботизированной доставкой до 30. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для "Еды" и "Доставки", отметили в компании.

Казанские роботы-доставщики относятся к четвертому поколению, которое "Яндекс" представил в конце октября. Это первые роботы "Яндекса", которые будут выпускаться серийно. К концу 2027 года компания намерена произвести в общей сложности 20 тыс. доставщиков нового поколения.

Первые роботы-доставщики "Яндекса" начали ездить по Москве в 2019 году. Сейчас, кроме Казани, их можно встретить в 21 районе столицы, в Иннополисе, в Санкт-Петербурге и его пригороде Мурино. В 2025 году роботы выполнили более 250 тыс. доставок для "Яндекса" и его партнеров.