"Ъ": операторов могут обязать перейти только на отечественные sim-карты

Принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей, заявили изданию в Минцифры

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало проект приказа, устанавливающий технические требования к sim-картам, в том числе по применению криптографических протоколов РФ, используемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как рассказали газете в министерстве, операторы связи постепенно должны будут переходить на отечественные sim-карты (USIM). Принятие приказа обеспечит производителям условия для производства и разработки отечественных идентификационных модулей, заявили изданию в Минцифры.

Согласно проекту приказа новые требования могут вступить в силу, начиная с 1 сентября 2026 года. Так, USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, операционную систему должны внести в реестр ПО Минцифры. Кроме того, криптографические ключи, которые хранятся в карте, должны быть изготовлены на территории России, а карты обязаны соответствовать требованиям ПП РФ 1387 (обязательное подтверждение соответствия средств связи).

Как добавили в министерстве, использование USIM, закупленных до вступления приказа в силу операторами связи, никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов. Исключение составляют сети 5G, поскольку по требованию ФСБ аутентификация в этой сети должна проводиться с помощью криптографии РФ, и ключи должны генерироваться российской организацией, которая сертифицирована ФСБ. Таким образом, производитель USIM тоже должен быть отечественным. "Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ", - объяснили "Коммерсанту" в Минцифры.

В реестре российского программного обеспечения издание насчитало как минимум три операционные системы для SIM/USIM-карт, в реестре отечественной радиоэлектронной продукции газета обнаружила только sim-карты компаний Eastcompeace и ГЛОНАСС.