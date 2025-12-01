ЕС намерен создать новую сеть спутников разведки в 2026 году

На это потратят €1,2 млрд

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) планирует разработать и запустить новую сеть разведывательных спутников стоимостью €1,2 млрд в 2026 году. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Поскольку данные георазведки очень важны, мы рассматриваем возможность на первом этапе <...> использовать коммерческие данные и понять, как мы можем интегрировать национальные ресурсы, а затем параллельно создавать совершенно новую европейскую систему", - сказал он в интервью порталу Euractiv.

Отмечается, что страны - участницы Европейского космического агентства (ЕКА) договорились выделить на этот проект €1,2 млрд. По информации портала, эти спутники смогут делать фотографии поверхности Земли высокой четкости с интервалом примерно 30 минут.

Помимо этого, Кубилюс подчеркнул, что у ЕС уже сейчас есть "три флагманские космические программы": спутниковые системы Galileo и Iris 2, а также служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

В марте Кубилюс в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Еврокомиссия изучает возможность создания собственной сети военных разведывательных спутников, чтобы снизить зависимость от США. Как пояснило издание, толчком к проработке такого плана стало решение президента США Дональда Трампа приостановить обмен разведданными с Украиной, который позже был возобновлен. 23 ноября исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай заявил, что Украина не сможет получать так же оперативно разведданные от других стран НАТО, если США остановят передачу такой информации.

21 ноября агентство Reuters сообщало, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа, состоящий из 28 пунктов, до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.