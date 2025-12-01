WT: компании США нарастили производство ракет из-за истощения запасов

Американский ВПК осознал, что последние годы производство находится на катастрофически низком уровне, отметил собеседник газеты

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды. Об этом сообщила газета The Washington Times.

По ее информации, ключевые производители вооружений в США под давлением Пентагона и Конгресса вкладывают миллионы долларов в производство, чтобы ускорить пополнение арсеналов, истощенных в результате поставок вооружений на Украину, в Израиль и другие горячие точки. Анонимный источник сообщил, что американский ВПК осознал, что последние годы производство находится на катастрофически низком уровне.

В частности, крупнейшие компании, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, в общей сложности инвестировали $700 млн в разработку и производство твердотопливных ракетных двигателей. Ожидается, что к 2026 году объемы производства крупных двигателей этой категории превысят текущие в шесть раз, а менее крупных - в три раза.