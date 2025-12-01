Тувинско-монгольское СП создадут для производства мясной продукции для РФ и стран АТР

Также между Монголией и Тувой укрепляется ветеринарное сотрудничество

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Совместное тувинско-монгольское предприятие будет создано в Кызыле для производство мясной продукции. Мясоперерабатывающий комбинат сможет выпускать продукции для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил ТАСС на первом форуме регионов России и Монголии глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Плодотворные переговоры с руководством Убсунурского и Завханского аймаков Монголии открывают путь к созданию в Кызыле совместного мясоперерабатывающего комбината. Это будет современное производство полного цикла, выпускающее продукцию с высокой добавленной стоимостью для рынков России и стран АТР", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, также между Монголией и Тувой укрепляется ветеринарное сотрудничество. Здесь ключевым проектом станет экспорт российских фармацевтических препаратов для животных через пункт пропуска "Хандагайты", что является залогом эпизоотического благополучия всего приграничья", - пояснил Ховалыг.

Тува - один из лидеров России в скотоводстве. На территории региона содержится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота. В регионе выращиваются, в том числе, редкие для России сельскохозяйственные животные яки и верблюды.

Первый Форум регионов России и Монголии проходит в Иркутске 1-2 декабря. В рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года.