Евтушенков счел несправедливой позицию банков по скидкам на маркетплейсах

В конечном счете любые изменения отразятся на простых людях, заявил основатель АФК "Система"

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Позиция крупнейших российских банков по запрету скидок на маркетплейсах является несправедливой по отношению к торговым площадкам и в конечном счете любые изменения отразятся на простых людях. Такое мнение выразил журналистам основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Моя позиция, что это не совсем справедливо по отношению к маркетплейсам. Да, они сумели сделать хорошие банковские продукты", - сказал он.

Евтушенков отметил, что в конечном итоге любое ужесточение отражается на простых людях, потому что они являются покупателями. Он добавил, что дальнейшее принятие решения по этому вопросу находится за ЦБ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.