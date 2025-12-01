Налоговые отчисления предприятий при реализации СПИКов превысили 1 трлн рублей

Также создали порядка 42 тыс. новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суммарные налоговые отчисления предприятий в ходе реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК) составили более 1 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"В ходе реализации СПИКов создано порядка 42 тыс. новых рабочих мест. А суммарные налоговые отчисления предприятиями составили более 1 трлн рублей", - сказал он.

Как рассказал Мантуров, по линии обрабатывающей промышленности сейчас действуют 90 СПИКов с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей.

"Наиболее часто таким преференциальным режимом пользуются предприятия автомобильной, химической промышленности, фармацевтики, металлургии, сельхоз- и нефтегазового машиностроения", - отметил он.

Также три СПИКа заключено по линии Минсельхоза и два СПИКа - по линии Минэнерго, добавил первый вице-премьер.

"Чтобы сфокусировать почти два десятка отраслей на наиболее актуальных для экономики задачах, в 2020 году сформировали перечень современных технологий. И его увязали с обновленным механизмом СПИК 2.0. Это дало предприятиям четкий ориентир по приоритетам, отражающим текущие и перспективные потребности развития высокотехнологичных направлений. Такой подход обеспечил поддержку уже более 40 знаковых для отраслей инициатив", - отметил Мантуров.