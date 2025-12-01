Кабмин актуализировал список технологий для заключения СПИК 2.0

В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), актуализирован и дополнен еще 11 позициями. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство определило дополнительно еще более 10 перспективных технологий, для создания которых будет доступна эта мера государственной поддержки. Что гарантирует инвесторам выгодные, понятные, а самое главное - неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы, иные преференции", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

В обновленный список вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Они относятся к сферам ведения Минпромторга, Минсельхоза и Минэнерго.

В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению современной технологии. На ее основе должно быть освоено серийное производство промышленной продукции.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.