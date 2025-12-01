Россия готова поделиться с Саудовской Аравией опытом проведения "Интервидения"

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия ждет проведения в Саудовской Аравии международного музыкального конкурса

Редакция сайта ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готова поделиться опытом с Саудовской Аравией в проведении музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-саудовском деловом форуме.

"Мы не только передаем вам эстафету, но и готовы поделиться своим опытом организации и проведения столь масштабного мероприятия", - сказал он.

"С нетерпением ждем проведения в вашей стране международного музыкального конкурса "Интервидение", - добавил он.