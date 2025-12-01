РФ и Саудовская Аравия могут создать свою систему прогноза климатических рисков

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что несмотря на сохраняющуюся сложную международную ситуацию, странам удается успешно продвигать весь комплекс двустороннего взаимодействия

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную систему прогнозирования климатических рисков и контроля за выбросами парниковых газов. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на Российско-саудовском деловом форуме.

"Готовы совместно работать над системой прогнозирования климатических рисков и контроля за выбросами парниковых газов и использованием космических технологий", - сказал он.

Новак отметил, что несмотря на сохраняющуюся сложную международную ситуацию, России и Саудовской Аравии удается успешно продвигать весь комплекс многопланового двустороннего взаимодействия. "Поддерживается плотная внешнеполитическая координация, поступательно расширяется межпарламентский диалог", - подчеркнул он.