РФ предлагает Саудовской Аравии свои нефтегазовые технологии и оборудование

Вице-пермьер Александр Новак также предложил делиться опытом России по использованию ИИ в отрасли

Редакция сайта ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готова предложить Саудовской Аравии свою продукцию, технологии в области нефтегазового оборудования, металлургии и ряда других отраслей. Страна также интересуется партнерством по нефтегазовым технологиям, РФ готова предложить в том числе опыт своих компаний по использованию ИИ в отрасли. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

"В промышленной сфере российские компании готовы предложить свою продукцию, технологии и решения в области нефтегазового оборудования, металлургии, химической промышленности, фармацевтики и медтехники, решения для городского транспорта - экологически чистые электросуда", - сказал он.

"Предлагаем партнерство в такой важной для Саудовской Аравии области, как внедрение высоких технологий в энергетической сфере и добыче полезных ископаемых, включая применение технологий искусственного интеллекта, а также компетенций и технологий разработки трудноизвлекаемых запасов", - добавил Новак.