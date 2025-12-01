"Винлаб" планирует направить не менее 5 млрд рублей на дивиденды в 2026 году

Показатель EBITDA по стандарту IAS 17 увеличится до 6,7-7,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская сеть супермаркетов напитков "Винлаб", принадлежащая алкогольной компании Novabev Group, планирует направить не менее 5 млрд рублей на дивиденды в 2026 году согласно новой дивидендной политике. Об этом сообщили в пресс-службе "Винлаба".

"Компания утверждает дивидендную политику, которая предполагает выплаты дивидендов не менее двух раз в год в размере не менее 50% чистой прибыли. Компания, с учетом текущей динамики бизнеса, видит возможность направить не менее 5 млрд руб. на выплаты дивидендов в 2026 году (по итогам 2025 года и промежуточных результатов 2026 года)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, компания ожидает, что выручка по итогам 2025 года составит 95-98 млрд рублей, показатель EBITDA по стандарту IAS 17 увеличится до 6,7-7,3 млрд рублей, при этом чистая денежная позиция по итогам года может достичь не менее 6 млрд рублей благодаря эффективной бизнес-модели и ускоренному восстановлению бизнеса на фоне ярко выраженной традиционной сезонности, в рамках которой наибольший объем продаж приходится на четвертый квартал, отметили в "Винлабе".

"К сожалению, эффект кибератаки оказал влияние на наши результаты 2025 года, но с учетом наблюдаемой динамики, мы ожидаем роста выручки в 2026 году на уровне 25-30% от 2025 года, и роста EBITDA по стандарту IAS 17 в 2026 году на уровне 40-50% к показателю 2025 года", - заявил генеральный директор компании "Винлаб" Сергей Виноградов.

Российская алкогольная компания Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", чья работа была ограничена. Полностью работу сеть восстановила к середине августа. В компании сообщали, что, по предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.