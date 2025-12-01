Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за девять месяцев составила 24,5 млрд рублей

Выручка достигла 676,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 года составила 24,5 млрд рублей, что на 49,5% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка группы "Аэрофлот" за девять месяцев 2025 года выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 676,5 млрд рублей.

При этом выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 7,2%, до 636 966 млн рублей, что связывают в "Аэрофлоте" с ростом доходных ставок и увеличением пассажирооборота. Выручка от грузовых перевозок снизилась на 3,3%, до 22,5 млрд рублей, "на фоне снижения объемов грузовых перевозок на 11,3%". Прочая выручка увеличилась на 9,2%, достигнув 14,4 млрд рублей.

Чистая прибыль группы за отчетный период достигла 107,2 млрд рублей против 59,9 млрд рублей в 2024 году. Таким образом, показатель увеличился на 79%. Операционные расходы "Аэрофлота" за девять месяцев снизились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 532,7 млрд рублей.