АТОР: турпоток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в три раза

Показатель может вырасти к лету 2026 года, сообщила ассоциация

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в три раза после введения безвизового режима, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Въездной турпоток может увеличиться в два-три раза к лету будущего года", - говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что Россия как туристическое направление известно и популярно в Саудовской Аравии уже несколько последних лет. "Въездной турпоток только увеличивается, кратно обогнав по объемам допандемийный 2019 год. По итогам первых девяти месяцев 2025 года Саудовская Аравия входит в топ-5 стран - поставщиков туристов в Россию", - напомнил эксперт.

По его словам, туристы из Саудовской Аравии путешествуют по России как группами, так и индивидуально. Наиболее популярные направления для них - Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В октябре 2025 года Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров на въездном рынке РФ. Оттуда приехали почти 26 тыс. человек, что на 13% больше, чем годом ранее.

Ранее Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение об отмене визовых требований.