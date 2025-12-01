Гунба и Кириенко подтвердили заинтересованность в новых совместных проектах

Политики на встрече в Сухуме отметили взаимный интерес Абхазии и России в дальнейшем укреплении двусторонних отношений

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе встречи в Сухуме подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и реализации новых совместных проектов. Об этом сообщила пресс-служба президента республики по итогам встречи.

"Состоялась встреча Бадры Гунбы и Сергея Кириенко, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, отметив успешную реализацию совместных проектов в различных сферах. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и реализации новых совместных проектов, способствующих социально-экономическому развитию Абхазии", - говорится в сообщении.

По итогам состоявшейся 30 ноября поездке в село Мыку Очамчырского района, где состоялся запуск спортивно-туристического кластера "Маршурты здоровья", который включает несколько проектов от спортивного до этнотуризма, Гунба отметил важность развития Восточной Абхазии. "Такого рода события, конечно же, создадут условия для развития в целом нашей туристической индустрии без разбалансировки на восточную и западную части", - сказал Гунба.

"Мы с вами договаривались, что одной из целей совместной деятельности является максимальное увеличение самодостаточности экономики Абхазии. Это непростая задача, но уже за последние полгода видно, что доходы бюджета выросли почти на 30%. Отдельно хочу сказать вам спасибо, Бадра Зурабович, и всему народу Абхазии за прием ребятишек из наших прифронтовых территорий", - отметил Сергей Кириенко.