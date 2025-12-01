Комитет ГД одобрил изменение условий для нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг

Кроме того, упрощается продажа акций высокотехнологичного сектора российской экономики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который меняет условия применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, если они находятся во владении у инвестора более пяти лет. Кроме того, упрощается продажа акций высокотехнологичного сектора российской экономики. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Согласно действующему законодательству, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, тогда доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Законопроектом предлагается при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывать период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, этот период не будет обнулять срок владения.

Кроме того, законопроектом уточняются условия освобождения от налогообложения доходов от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Согласно документу, освобождение распространяется на акции, облигации российских организаций и инвестиционные паи, относящиеся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если на дату их реализации (погашения), а также в течение не менее 365 последовательных календарных дней они являлись ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Сейчас порядок признания бумаг высокотехнологичными регулируется постановлением правительства, по которому среди прочих критериев уточняется, что капитализация эмитента не должна превышать 75 млрд рублей в первую неделю торгов. "При этом данная капитализация определяется в течение первой недели организованных торгов, что исключает возможность отнесения акций к указанной категории непосредственно при проведении их первоначального публичного предложения", - говорится в пояснительной записке. Таким образом, инвесторы, приобретающие ценные бумаги в ходе первоначального публичного предложения, не могут воспользоваться налоговой льготой, в отличие от других инвесторов, которые покупают эти же ценные бумаги позднее в ходе их вторичного обращения, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, указывают авторы документа.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.