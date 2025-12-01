Сбербанк заинтересован в больших инфраструктурных проектах в Индии

Управляющий филиалом банка в Индии Иван Носов отметил, что эти интересы не ограничиваются финансовой сферой

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Сбербанк заинтересован в партнерстве и участии в крупных инфраструктурных проектах в Индии. Об этом в интервью ТАСС заявил управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов.

"Для нас перспектива партнерства и участия в крупных инфраструктурных проектах несомненно представляет интерес - все инструменты для этого в Сбере есть", - сказал он.

Носов отметил, что эти интересы не ограничиваются финансовой сферой. "Мы развиваем направление консультационной поддержки бизнеса при выходе на новый рынок, подбираем бизнес-партнеров в Индии по запросу клиентов, ведем переговоры о развитии сотрудничества в части технологий и AI, поддерживаем культурные проекты", - указал он.

По его словам, "Сбер" в Индии работает уже 15 лет, есть офисы в Нью-Дели и Мумбаи, а также собственный IT-хаб в Бангалоре. "Мы выстраиваем комфортную инфраструктуру для сотрудничества бизнеса России и Индии, создавая лучший банковский сервис для компаний любого уровня и масштаба", - подчеркнул Носов.

Он отметил растущий интерес к развитию сотрудничества - как со стороны клиентов в России, так и в Индии.

Говоря о предстоящем 4-5 декабря российско-индийском саммите в Нью-Дели, он подчеркнул, что это "важное событие, на котором госорганы и бизнес будут обсуждать стратегические вопросы развития сотрудничества между нашими странами".