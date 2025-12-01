В Сбербанке заявили, что более 6 тыс. компаний из Индии хотят торговать с РФ

Управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов указал на имеющиеся предпосылки для роста торгового оборота двух стран к 2030 году до $100 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. индийских компаний заинтересованы в развитии торговых отношений с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил управляющий филиалом ПАО Сбербанк в Индии Иван Носов.

"Мы видим, что запросы российского рынка - от продуктов питания до промышленного оборудования - растут и могут представлять устойчивый интерес для индийских экспортеров. Со стороны филиала Сбера в Индии мы формируем перечень компаний, которые заинтересованы в развитии торговых отношений с Россией, и таких компаний уже более 6 тыс. из разных отраслей", - сказал он.

Носов указал на имеющиеся предпосылки для роста торгового оборота России и Индии к 2030 году до $100 млрд. Он обратил внимание, что в настоящее время Индия поставляет в другие страны товары на общую сумму более $450 млрд, при этом объем индийского импорта в Россию пока составляет всего $5 млрд. "Во многом это обусловлено тем, что Индия долгое время не рассматривала Россию как перспективный потребительский рынок", - отметил управляющий филиалом Сбера. По его словам, в рамках поддержки импорта из Индии в Россию Сбербанк предлагает различные решения по финансированию кассовых разрывов и оптимизации операционного цикла индийских компаний на этапах как pre-shipment, так и post-shipment.