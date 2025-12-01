Стартовал проект "Абхазия рекомендует" для поддержки профессионалов сферы услуг

Он призван отметить вклад работников сферы услуг и организаций в развитие туристической отрасли республики

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Специальный проект, направленный на выявление и поддержку профессионалов сферы услуг, стартовал в Абхазии. Организатором конкурса является АНО "Команда Абхазии", соорганизатором - президентская платформа "Россия - страна возможностей", партнером выступит Министерство туризма Республики Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей".

"Специальный проект "Абхазия рекомендует" пройдет в рамках проекта "Гостеприимная Абхазия". Он призван отметить вклад работников сферы услуг и организаций в развитие туристической отрасли республики. Его главная цель - объединить и поддержать тех, кто своими делами укрепляет доброе имя республики и делает ее привлекательной для гостей. Специальный проект создан по поручению президента Республики Абхазия Бадры Гунбы", - говорится в сообщении.

Принять участие в спецпроекте могут граждане республики старше 18 лет, работающие или рекомендующие специалистов в различных направлениях, связанных с туризмом, сервисом, культурой, событиями, логистикой и гастрономией: шеф-повара и повара, администраторы и управляющие, экскурсоводы и гиды, мастера ремесел, водители и трансфер-агенты, сотрудники гостиниц и гостевых домов, и многие другие - все те, кто делает пребывание в Абхазии гостей и местных жителей комфортным.

Отмечается, что реализацию проекта "Абхазия рекомендует" поддержали президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, находящийся в Абхазии с рабочим визитом. "Это важный шаг к повышению стандартов и развитию туризма в нашей стране", - прокомментировал президент республики.

"Спецпроект "Абхазия рекомендует" - это важный шаг, который позволяет воплощать инициативы, идущие от самих жителей Республики. Мы видим, как неравнодушные жители Абхазии, финалисты и победители проектов, объединяются в команды и успешно реализуют совместные идеи. Эти коллективные усилия меняют облик страны, делая жизнь ее граждан лучше и комфортнее. Этот проект, как и многие другие, ставит в центр внимания человека и его историю", - сказал генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Бетин выразил уверенность, что новый проект позволит сохранить живые истории о том, как сообща можно создавать важные проекты, и укрепить туристический потенциал страны, основанный на глубоких культурных корнях, общих ценностях и искреннем уважении к каждому гостю. "А платформа "Россия - страна возможностей" всегда будет рада поделиться с нашими друзьями уникальной экспертизой, лучшими практиками и методиками", - добавил он.

О проекте

В декабре 2025 года и январе 2026 года параллельно с заявочной кампанией будет проходить экспертная оценка анкет и формирование списка номинантов для перехода на финальный этап. В феврале 2026 года состоится экспертное и народное голосование, которое позволит каждому жителю страны поддержать финалистов и повлиять на итоговый результат, а затем подведение итогов и церемония награждения победителей.

Победителям спецпроекта присваивается статус "Абхазия рекомендует", который подтверждает их вклад в развитие туристической отрасли и дает возможность стать представителем туристического бренда страны на различных мероприятиях, участвовать в информационных, просветительских и имиджевых инициативах, а также укреплять позиции в профессиональном сообществе. Помимо почетного звания предусмотрены призы от организаторов и партнеров.