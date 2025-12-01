Решетников: банки РФ создали решения для обработки платежей иностранных туристов

Глава МЭР отметил, что российские и арабские туристы "отвыкли от наличных"

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

ДОХА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские банки разработали и намерены внедрить технологические решения, которые позволят туристам, в том числе из арабских стран, осуществлять платежи на территории России. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"[Существует также] вопрос платежей, потому что туристы из арабских стран, они, ко всему прочему, еще и очень платежеспособны", - сказал он по итогам визита в воскресенье в Катар, отметив, что и российские, и арабские туристы "отвыкли от наличных". "Поэтому надо максимально восстанавливать систему платежей. Наши банки сейчас приготовили несколько технологических проектов, которые в ближайшее время заработают. Мы очень сильно на это рассчитываем", - продолжил министр.

Выступая 11 июня на Международном туристическом форуме "Путешествуй!", глава Минэкономразвития сообщил, что власти работают над упрощением условий для приема платежей иностранных туристов. В частности, он упомянул "Карту туриста", первый платеж по которой был проведен из Малайзии. По словам Решетникова, российские банки также прорабатывают возможность оплаты для иностранцев по QR-коду.