В Госсовете предложили смягчить пороги УСН для малых предпринимателей Арктики

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Пороги доходов налогоплательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН), которые с 2026 года будут сокращены с 60 млн до 10 млн рублей, для предпринимателей субъектов Арктической зоны РФ (АЗРФ) необходимо снижать более плавно из-за высоких издержек и более быстрого достижения порога, чем в южных регионах России. Такие предложения были сделаны в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".

"Мы провели аналитику данных по всем арктическим субъектам. Все наши коллеги из других регионов придерживаются позиций о необходимости внесения изменений в сторону смягчения требований для субъектов малого и ценного предпринимательства в Арктике. В 2026 году мы предлагаем сделать порог в 40 млн, в 2027 - 30 млн, и в 2028 году - 20 млн рублей", - сообщила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, выступившая на заседании с докладом.

Она отметила, что граница в 20 млн рублей была выбрана исходя из аналитических данных по всем субъектам АЗРФ и затронет более 50% малых и средних предпринимателей, работающих в Арктике. Из-за высоких цен на товары и услуги эта граница достигается гораздо быстрее, чем в более южных регионах. К 2028 году, когда будет завершен поэтапный переход к новому налоговому порогу в 10 млн рублей, дополнительная нагрузка на малое и среднее предпринимательство составит порядка 6 млрд рублей, которая, по словам министра, будет включена в стоимость товаров, услуг и приведет к удорожанию жизни в Арктике.

"В Арктике вести бизнес гораздо сложнее, так как любая деятельность здесь сталкивается с огромными трудностями. Это суровые климатические условия, удаленность, высокие издержки на транспорте, коммунальные услуги и, конечно же, огромные социальные расходы. Что уже говорить про малые бизнесы, для них работать в условиях такой специфики сложнее всего. Уже сейчас в Арктической зоне РФ одна из самых высоких налоговых нагрузок в стране. Если брать сферу торговли, то это выше на 10% от выручки, чем в среднем по России", - добавила Говор.

В свою очередь, председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложения по введению дополнительных льгот для предпринимателей. Речь идет о снижении ставки НДС для компаний с доходом от 20 до 60 миллионов рублей. Также он предложил использовать пониженный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса в арктической зоне. "Вместе с тем дополнительно хотели бы все-таки предложить еще и расширить эту норму и охватить не только субъекты, работающие в арктической зоне Российской Федерации, но и в том числе субъекты МСП, которые зарегистрированы на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностям", - добавил Цыбульский.

Глава комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис на фоне высказанных опасений об увеличении цен для населения, ухода бизнеса в тень и возможном падении общего уровня жизни в Арктике предложил рассмотреть корректировки к принятым пороговым уровням по итогам первого квартала 2026 года. "Для того, чтобы иметь конкретные данные и прогнозы, давайте мы с вами в феврале и первую половину марта с учетом данных вместе с налоговыми органами, с бизнесом посмотрим эти изменения, проведем соответствующие экспертные обсуждения. Дальше комиссия с учетом первого квартала следующего года уже будет предлагать очень четкие корректировки на основании соответствующих данных. Но у нас нет сомнений, что, к сожалению, идет ухудшение положения малого предпринимательства на северных территориях, все спикеры по этому поводу высказали опасения", - подчеркнул Чибис.