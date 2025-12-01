Соотношение капитализации фондового рынка к ВВП на 1 октября составило 24,1%

С конца 2021 года показатель опустился на 22 п.п.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отношение капитализации фондового рынка к ВВП на 1 октября 2025 года составило 24,1%. Об этом говорится в презентации, представленной Банком России в Госдуме на слушаниях "О проекте Основных направлений развития финансового рынка".

При этом, согласно презентации, с конца 2021 года показатель опустился на 22 п.п. В то же время отношение активов финансовых организаций к ВВП на 1 июля 2025 года составило 125,2%, что на 5,6 п.п. выше показателя конца 2021 года.