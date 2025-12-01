В Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву на шахте "Осинниковская"

Горные работы ведутся на глубине 900 м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. На шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании введен в эксплуатацию новый очистной забой с промышленными запасами более 200 тыс. тонн коксующегося угля марки Ж (жирный уголь). Об этом говорится в сообщении компании.

"Длина новой лавы - 300 метров. Горные работы ведутся на глубине 900 м. На сегодняшний день это самая глубокая действующая лава не только в Распадской угольной компании, но и в Кузбассе",- отмечается в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен в июне текущего года на глубине 850 м.

Горные работы по выработке нового участка начались в январе 2024 года. Для обеспечения устойчивой и безопасной работы применены современные технические решения и цифровые инструменты: проведена дегазация угольного пласта, смонтирована система аэрогазовой защиты, внедрена автоматическая система акустического контроля состояния горного массива и прогнозирования динамических явлений, а также система видеонаблюдения.

Отработка запасов новой лавы планируется завершить в феврале 2026 года, после чего горняки перейдут на новый угольный пласт Е6, развитие которого уже реализуется на предприятии. Промышленные запасы пласта Е6 составляют 10,5 млн тонн угля марки Ж.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля. Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.