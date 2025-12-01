В России определили лидеров ЭКГ-рейтинга за ноябрь

Ими стали "Газпром трансгаз Сургут", Атомный энергопромышленный комплекс и компания "Полюс"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Подведены итоги ЭКГ-рейтинга (Экология. Кадры. Государство) за ноябрь 2025 года. Лидерами рейтинга стали "Газпром трансгаз Сургут", Атомный энергопромышленный комплекс и компания "Полюс". Такие данные есть в распоряжении ТАСС.

По направлению "Экология" первое место впервые заняла компания "Аби Продакт", набрав 25 из 25 возможных баллов. Такой же результат получило предприятие "Спектрум-холдинг". В тройку лидеров также вошла крупнейшая золотодобывающая компания "Полюс" (24 из 25 баллов).

В категории "Кадры" первое место заняло "Газпром трансгаз Сургут", набравшее 63 балла из 65 возможных, на втором месте - "Газпром добыча Ямбург" (62 балла), на третьем - "Лукойл-Пермь" (59 баллов).

По направлению "Государство" лидируют две компании с одинаковым результатом - 65 баллов из 70 возможных: "Пигмент" и Грязинский культиваторный завод. Также в число лидеров вошло ООО "Опытный стекольный завод".

Об ЭКГ-рейтинге

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.