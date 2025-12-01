The National: в Газу ввозят тысячи iPhone 17, несмотря на проблемы с доставкой помощи

По словам владельца магазина телефонов в лагере для беженцев Нусейрат, за гаджетами по цене $2,2 тыс. выстраиваются очереди

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля, которые в течение нескольких месяцев блокировали поставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа, разрешили массовый ввоз смартфонов iPhone 17 в анклав. Об этом сообщает эмиратская газета The National.

По ее информации, в Газу поставляют десятки тысяч новейших смартфонов iPhone 17 Pro Max, при том, что многие семьи в разрушенном из-за боевых действий анклаве продолжают жить в палатках, а их запасы продуктов истощаются. Однако, по словам владельца магазина телефонов в лагере для беженцев Нусейрат, "спрос [на смартфоны] невероятный". "В каждой партии, которую ввозят в Газу, более 10 тыс. телефонов, иногда больше. Таких поставок были десятки", - рассказал он, уточнив, что за гаджетами американской корпорации Apple по цене $2,2 тыс. выстраиваются очереди.

Собеседник издания отметил, что покупают телефоны в основном общественные активисты, бизнесмены, сотрудники международных организаций и люди, разбогатевшие в ходе боевых действий. При этом газета подчеркивает, что многие жители Газы задаются вопросами: почему в анклав доставляют телефоны, а не еду или стройматериалы. По оценке местного журналиста и исследователя Хамзы аль-Шобаки, ввоз смартфонов может быть связан "со стратегией Израиля по слежке [за населением]". Он предположил, что через iPhone Израиль будет следить, в частности, за лидерами общин и жителями Газы. Журналист считает, что "разрешение на ввоз устройств, которые были запрещены даже до конфликта, вызывает вопросы".

С марта по конец июля по решению властей Израиля в сектор Газа не поступала международная гуманитарная помощь, власти еврейского государства закрыли все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществлялось через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). ООН сообщала о смерти порядка 2 тыс. палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь в анкалве с начала работы там Фонда. Как указывал в августе первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, работу фонда нельзя считать гуманитарной миссией, так как под его прикрытием реализуются устрашение и подавление гражданского населения.