Решетников: в страны Персидского залива летают более 330 рейсов в неделю

Глава МЭР подчеркнул, что Россия всячески приветствует авиакомпании из арабских стран у себя

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

ДОХА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские и зарубежные авиакомпании осуществляют более 330 рейсов в неделю между Россией и арабскими странами Персидского залива. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"У нас на сегодняшний момент в странах [Персидского] залива более 330 рейсов в неделю осуществляется. Понятно, что здесь многие дестинации, многие аэропорты являются крупными хабами, и отсюда кто-то летает дальше в Европу, кто-то летает дальше в Африку, в том числе и на азиатское направление тоже многие используют именно страны Персидского залива как коннектор", - сказал Решетников по итогам визита в Катар, который состоялся 30 ноября.

"Конечно, мы всячески приветствуем авиакомпании из арабских стран у нас", - отметил глава Минэкономразвития России, добавив, что власти работают над расширением авиасообщения с хабами в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Екатеринбурге. "Максимально пытаемся как раз связать, обеспечить возможность нашим гражданам сюда (в страны Персидского залива - прим. ТАСС) летать из разных регионов", - добавил он.

По словам Решетникова, в 2024 году туристический поток из арабских стран Персидского залива в РФ составил 300 тыс. человек. По оценкам Минэкономразвития, в 2025 году ожидается увеличение этого показателя более чем на 20%, до 370 тыс. человек. Как отметил министр, власти намерены увеличить число туристов из аравийских монархий до 1,5 млн к 2030 году.