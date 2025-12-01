Пасечник: угольная продукция из ЛНР будет востребована в России

Угольная промышленность республики находится "не в самом хорошем положении" из-за боевых действий и санкций Запада, сообщил глава региона

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что продукция угольных предприятий республики будет востребована на территории Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

"В любом случае уголь будет востребован, и уголь будет нужен нашей стране", - сказал он.

Пасечник добавил, что угольная промышленность республики находится "не в самом хорошем положении" из-за боевых действий и санкций Запада.

"Шахты закрываются, люди остаются без работы. Но, я хочу сказать честно, я очень активно работаю, и в общем-то настраиваю на это всю свою команду, весь состав правительства, председателя правительства, команду администрации главы, глав городов и районов на то, чтобы искали максимальное количество возможностей запуска наших предприятий. Это основная задача, которая сегодня стоит", - подчеркнул он.