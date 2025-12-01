В Дагестане запустили первый этап крупнейшей ветроэлектростанции России

Электроэнергия будет направлена на обеспечение северной части Махачкалы и прилегающих районов

Редакция сайта ТАСС

© Саида Балабекова/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый этап Новолакской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 152,5 МВт, сооружаемой Росатомом, запущен в эксплуатацию в Дагестане, передает корреспондент ТАСС. Всего первый этап включает 61 ветроустановку.

Церемония открытия прошла с участием первого заместителя председателя правительства республики Марвела Мажонца и генерального директора АО "Росатом возобновляемая энергия" Григория Назарова.

"Объект, если говорить о нем как об инвестиционном объекте, это крупнейший инвестиционный проект в истории Дагестана. Если говорить как об энергетическом объекте, это крупнейший ветропарк в стране", - отметил Мажонц. По его словам, ввод станции в эксплуатацию позволит увеличить мощности региона примерно на 15%, что эквивалентно более 800 тыс. киловатт-часов в год. Электроэнергия будет направлена на обеспечение северной части Махачкалы и прилегающих районов, таких как Кумтарколинский и Новолакский.

Мажонц также подчеркнул, что Дагестан испытывает растущий дефицит электроэнергии, и ветроэлектростанция является способом быстрого решения этой проблемы. Инвестиции в проект составили десятки миллиардов рублей.

Второй этап строительства Новолакской ВЭС, включающий 59 ветроустановок суммарной мощностью 147,5 МВт, планируется завершить в 2026 году. Таким образом, суммарная установленная мощность станции достигнет 300 МВт, что позволит ежемесячно снабжать электроэнергией более 240 тыс. домохозяйств.

"С сегодняшнего дня станция начинает полноценно работать в оптовый рынок электроэнергии. И, собственно, это начало такой серьезной промышленной ветроэнергетики в Дагестане", - заявил Назаров. Он добавил, что полный пуск всей станции запланирован на март-апрель следующего года.