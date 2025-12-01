Сбой произошел в работе WhatsApp в РФ

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Иркутской области

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) наблюдается у некоторых пользователей в России.

По данным портала "Сбой.РФ" на 13:45 мск, на работу сервиса пожаловались 2 189 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы (28%), Новосибирской области (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Иркутской области (5%).

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин сообщил ТАСС, что регулярные сбои в работе американского мессенджера WhatsApp показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями как хотят, а его блокировка является лишь вопросом времени.