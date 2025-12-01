ФСИН: осужденные в колониях в 2024 году произвели продукцию на 47 млрд рублей

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев назвал такие показатели "достаточно хорошими"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Осужденные в колониях в 2024 году произвели продукцию на 47 млрд рублей. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

"В 2024 году общий объем оказанных услуг, выпущенной продукции превысил 47 млрд рублей. Это достаточно хорошие параметры. Основное - это, конечно, легкая промышленность. [Изготавливаем форму] для МВД, Росгвардии, МЧС, приставов, налоговой службы, то есть спектр достаточно большой", - сказал он.

По словам Гостева, в системе уголовно-исполнительной инспекции сейчас трудоустроено 91,5-91,6%. "Это приносит позитивные результаты как в целом для развития [УИС], и работаем на выполнение специальных задач. Эта работа продолжается, приносит результат", - отметил Гостев.