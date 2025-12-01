Стоимость фьючерсов на драгметаллы демонстрирует рост на 0,8-1,9%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост на 0,8-1,9%, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 14:22 мск цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 528 за тройскую унцию (+1,44%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года рос на 1,92%, до $1 717,4 за тройскую унцию, торгуясь на этом уровне впервые с 17 октября.

В то же время стоимость золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла $4 289,3 за тройскую унцию (+0,81%), а фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года находился на уровне $58,17 за тройскую унцию (+1,76%), торгуясь на исторических максимумах.