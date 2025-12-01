Росатом начнет строительство новых ВЭС в двух регионах в 2026 году

Речь идет о Ставропольском крае и Ростовской области

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 1 декабря. /ТАСС/. Росатом намерен начать строительство двух новых ветроэлектростанций (ВЭС) в Ставропольском крае и в Ростовской области в 2026 году. Их суммарная мощность оценивается в 150 МВт, сообщил журналистам генеральный директор АО "Росатом возобновляемая энергия" (предприятие госкорпорации "Росатом") Григорий Назаров.

"Росатом планирует, помимо завершения работы по Новолакской ВЭС, строительство двух ветропарков. Это будет Ставропольский край и Ростовская область, дополнительно еще 150 МВт будет в работе", - сказал он.

1 декабря в Дагестане запустили первую очередь крупнейшей ветроэлектростанции России - Новолакской ВЭС. Второй этап строительства, включающий 59 ветроустановок суммарной мощностью 147,5 МВт, планируется завершить в 2026 году.

В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области журналистам ранее сообщали о планах Росатома по строительству "Вербной ВЭС" мощностью до 100 МВт в Морозовском районе Ростовской области. Глава Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного отчета сообщал об обсуждении с Росатомом проекта по строительству Симоновской ветроэлектростанции общей мощностью до 50 МВт на территории Туркменского округа.