Новак назвал перспективные направления сотрудничества с Саудовской Аравией
ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия интересуется сотрудничеством с Саудовской Аравией в сфере технологий ТЭК, а также в разработке "трудной" нефти, партнерством в сфере разведки полезных ископаемых, гидро- и теплоэнергетике. Об этом сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак, выступая на межправкомиссии.
"[Перспективными являются] внедрение высоких технологий в энергетической сфере, включая применение искусственного интеллекта, разработка трудноизвлекаемых запасов. Второе - это участие российских компаний в качестве инжиниринговых партнеров в области гидроэнергетики, геологоразведки", - сказал он.
По словам Новака, перспективным является и участие российских компаний в проектах строительства и модернизации теплоэлектростанций на территории королевства.
Новак добавил, что Россия является также мировым лидером в области ядерных технологий.
"Поэтому сегодня мы готовимся и участвуем в тендере на сооружение АЭС, и здесь предлагаем саудовским партнерам совместную работу", - сказал он.
Новак подчернул, что значительным потенциалом для сотрудничества обладают такие отрасли, как фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, комплектующих для рельсового, монорельсового транспорта.