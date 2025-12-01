Новак назвал перспективные направления сотрудничества с Саудовской Аравией

В частности, речь идет о разработке "трудной" нефти, сфере технологий ТЭК, указал вице-премьер России

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия интересуется сотрудничеством с Саудовской Аравией в сфере технологий ТЭК, а также в разработке "трудной" нефти, партнерством в сфере разведки полезных ископаемых, гидро- и теплоэнергетике. Об этом сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак, выступая на межправкомиссии.

"[Перспективными являются] внедрение высоких технологий в энергетической сфере, включая применение искусственного интеллекта, разработка трудноизвлекаемых запасов. Второе - это участие российских компаний в качестве инжиниринговых партнеров в области гидроэнергетики, геологоразведки", - сказал он.

По словам Новака, перспективным является и участие российских компаний в проектах строительства и модернизации теплоэлектростанций на территории королевства.

Новак добавил, что Россия является также мировым лидером в области ядерных технологий.

"Поэтому сегодня мы готовимся и участвуем в тендере на сооружение АЭС, и здесь предлагаем саудовским партнерам совместную работу", - сказал он.

Новак подчернул, что значительным потенциалом для сотрудничества обладают такие отрасли, как фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, комплектующих для рельсового, монорельсового транспорта.