Литва попросила у ЕК кредит на €6,3 млрд на военные нужды

По словам замминистра обороны республики Каролиса Алекса, за счет этих средств планируется финансировать около 50 оборонных проектов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Вильнюс направил в Еврокомиссию (ЕК) заявку на кредиты для финансирования оборонных проектов на сумму €6,375 млрд по военной программе Евросоюза SAFE (Security Action for Europe). Об этом заявил журналистам в кулуарах заседания глав военных ведомств стран ЕС в Брюсселе замминистра обороны Литвы Каролис Алекса.

"Направлена заявка по максимуму предоставленной нам нормы в размере €6,375 млрд. За счет этих средств планируется финансировать около 50 оборонных проектов", - сказал он.

По словам замминистра, наибольшая часть кредитов предусматривается на расходы по развертыванию в армии Литвы мотопехотной дивизии. "Миллиардные контракты заключены на приобретение танков и гусеничных боевых машин пехоты. Необходимо усиление системы противовоздушной обороны, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, создание сети сооружений контрмобильности", - утверждал он.

Литва, по словам Алексы, намерена также из средств программы SAFE оказывать помощь Украине закупкой военной техники и амуниции.