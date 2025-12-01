Продажи транспортных средств на Wildberries в "черную пятницу" выросли на 64%

Кроме того, оборот товаров для праздника увеличился на 245%, сообщили в компании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Продажи транспортных средств на Wildberries в период распродажи "черная пятница", проходившей на маркетплейсе с 14 по 30 ноября, выросли на 64% по сравнению с октябрем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Основное отличие "черной пятницы" от акции 11.11 - в росте продаж транспортных средств (автомобили, квадроциклы, снегоходы, мотоциклы, средства индивидуальной мобильности) - их оборот увеличился на 64%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по сравнению с октябрем, оборот товаров для праздника вырос на 245%, что говорит о том, что россияне все активнее готовятся к Новому году.

В пресс-службе РВБ также отметили, что фокус покупателей активно смешается в сторону более дорогих, сложных и часто крупногабаритных товаров - электроники, бытовой техники, автотоваров. Так, оборот ноутбуков и компьютеров, несмотря на серьезные скидки, увеличился на 117%, а телевизоров на 73%. Также популярностью пользовалось сетевое оборудование (роутеры): продажи в категории выросли на 64%.

По данным аналитиков, мебель, крупная бытовая техника, игрушки, товары для освещения, ювелирные украшения и смартфоны в период проведения акции показали рост на 40-55%.