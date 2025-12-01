Иностранный пассажиропоток в Пулково вырос на 3,5%

Аэропорт, в частности, вел работу с турецким рынком, рассказала директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Количество иностранных пассажиров, которые прибыли в петербургский аэропорт Пулково в 2025 году, увеличилось на 3,5% в сравнении с 2024 годом. О такой динамике сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково) Асият Халваши.

"У нас в Пулково пассажиропоток, количество иностранцев по отношению к прошлому году выросло на 3,5%, - сказала Халваши. - Мы вели активную работу с турецким рынком, привлекали туристов из Турции, и у нас результат - это увеличение по отношению к прошлому году плюс 62%. Далее у нас растет, например, Индия, Казахстан, Германия, Китай, Грузия". Она отметила, что "по многим направлениям идет прирост", за исключением иранского.

В Пулково планируют продолжать работу над увеличением иностранного пассажиропотока. Халваши также указала на "огромный потенциал" с этой точки зрения в связи с введением безвизового режима для туристов из Китая. "Количество рейсов из Китая у нас вырастет в следующем году, безусловно", - отметила она.