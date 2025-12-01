Безвиз между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года

Юридические процедуры пройдут после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа, подчеркнул вице-премьер России Александр Новак

Редакция сайта ТАСС

Эр-Рияд, Саудовская Аравия © Валерий Шарифулин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать уже в начале 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается безвизового режима, юридические сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны", - сказал он.

Ранее Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

В проекте соглашения отмечалось, что граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. Для этого необходимо будет предъявить действующий паспорт: заграничный, дипломатический или служебный.