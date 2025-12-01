Заводы в прифронтовых зонах ЛНР заработают после стабилизации ситуации

Инвесторы для развития предприятий есть, сообщил глава региона Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия в прифронтовых территориях Луганской Народной Республики заработают после стабилизации ситуации, инвесторы для их развития есть.

Об этом глава региона Леонид Пасечник сообщил в ходе прямой линии с жителями региона.

"Есть инвесторы на завод "Азот" и на рубежанский картонно-бумажный комбинат, рубежанский завод "Заря". Но, к большому сожалению, туда, если честно, заходить очень опасно. БПЛА практически постоянно туда летят. В общем и целом мы в этом направлении постоянно работаем. Это одна из основных задач", - сообщил Пасечник.

По его словам, жители этих регионов начинают возвращаться в свои дома. "Мы просто обязаны создавать им условия для жизни. Это должны быть рабочие места. Должен быть свет и газ, должно быть комфортное жилье. Мы в этом направлении работаем и будет продолжать работать. Инвесторы после того, как стабилизируется ситуация, я уверен, что они зайдут на эту территорию", - сказал он.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.