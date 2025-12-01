ЦБ считает возможным облегчение правил обращения криптовалют

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что криптоактивы уже являются тем инструментом, который используется

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России считает возможным облегчение правил обращения криптовалют, отхода от концепции "суперквалифицированных" инвесторов и надеется найти с Минфином общую позицию до конца года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Действительно коллеги из Минфина правильно сказали, что мы обсуждаем целесообразность использования "суперквалов" в новом регулировании криптоактивов. Вполне возможно, нужно облегчить правила обращения криптоактивов не только через эту крайне узкую категорию инвесторов, особенно с учетом тех ограничений, которые сегодня есть для российских юридических и физических лиц по использованию нормальных валют для осуществления платежей за рубеж", - отметил он.

Также, по его словам, криптоактивы могли бы быть нормальным инструментом, и они уже являются тем инструментом, который используется. "Где мы точно остановимся, это вопрос будущих дискуссий с Министерством финансов. Я уже сказал, что мы находимся в тесном диалоге, но мне почему-то кажется, что до конца года мы сумеем продвинуться в нашей позиции и публично ее выразить", - заключил он.