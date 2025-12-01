Ассоциация банков РФ предлагает ввести спецрежим для регулирования стейблкоинов

Токенизация - это инструмент структурной адаптации экономики России, который может обеспечить приток инвестиций и повысить прозрачность сделок, отметил президент ассоциации Денис Липаев

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Ассоциация банков России предложила ввести специальный правовой режим для регулирования стейблкоинов и токенизации активов в стране, заявил президент ассоциации Денис Липаев, выступая в ЦБ.

"В нашем действующем законодательстве не закреплено ничего про стейблкоины. Считаем целесообразным сформировать четкое определение и создать специальный режим, в том числе в рамках пилотного проекта техсуверенитета", - сказал он.

По словам Липаева, ассоциация поддерживает развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и блокчейн-технологий, включая токенизацию долей ООО, недвижимости и движимого имущества. "Токенизация - это инструмент структурной адаптации экономики России, который может обеспечить приток инвестиций и повысить прозрачность сделок", - отметил он.

Он подчеркнул, что операторы информационных систем сегодня ограничены в использовании иностранных блокчейн-платформ, в то время как дружественные страны активно тестируют решения на Ethereum, Polygon и Solana. Ассоциация предлагает развивать собственную инфраструктуру с гибким подходом.

В числе инициатив - создание "банка нового типа" - цифрового банка в рамках пилотного режима, а также вовлечение средних и региональных банков в финансирование региональных проектов техсуверенитета. "Хотим расширить доступ к финансированию не за счет фиксированных ставок, а через реальные финансовые результаты", - добавил Липаев.